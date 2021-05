Hamilton vyzdvihl strategii Mercedesu, která mu přinesla vítězství v GP Španělska

Verstappen předjel po startu v první zatáčce z pole position startujícího Hamiltona a ujal se vedení. Po přezutí na střední sadu Hamilton Verstappena stahoval, když jej 24 kol před cílem povolal do boxů podruhé.

A zatímco Red Bull zůstal u strategie jedné zastávky, Hamilton na mnohem novějších pneumatikách velmi rychle ztrátu na Verstappena stahoval.

Před svého soupeře se bez problémů dostal sedm kol před cílem, dojel si pro třetí vítězství sezóny a navýšil náskok na čele průběžného pořadí na 14 bodů.

„Start byl velmi těsný, Red Bull měl skvělý start. Pak jsem jen lovil, byl jsem tak dlouho velmi blízko, nemyslel jsem si, že mi vydrží pneumatiky. Podařilo se mi je ale nějak udržet. Z 20 sekund to byla dlouhá cesta, ale bylo to dobré riziko a opravdu skvělá strategie,“ řekl Hamilton.

Hamilton poděkoval hlavnímu stratégovi Mercedesu Jamesi Vowlesovi a řekl, že tým plánoval nechat si v záloze sadu středních pneumatik právě pro případ, že by se v závodě rozhodli pro strategii dvou zastávek.

„Plán byl celý víkend takový, abychom měli dvě střední sady a byli schopni udělat dvě zastávky. I když jedna zastávka potenciálně vypadá lépe, ze zkušeností tady vím, že je velmi těžké to na jednu zastávku zvládnout.“

Ve 42. kole se Hamilton přiblížil Verstappenovi na rozdíl půl sekundy. Chystal se svého soupeře předjet na hlavní rovince, když jej tým poslal do boxů.

„Byl jsem opravdu na vážkách, mám zajet nebo ignorovat příkaz a zůstat na trati? Udělal jsem, co tým chtěl, protože mezi námi je skvělá důvěra. Byla to skvělá práce od všech v týmu. Skvělý den!“

Bottas: Nejsem tu, abych lidi pouštěl

V letošní sezóně zatím platí, že pokud Hamilton vyhraje, jeho týmový kolega Valtteri Bottas dojede třetí. Bylo tomu tak v Bahrajnu, v Portugalsku, a i tento víkend ve Španělsku.

Hamilton se po zastávce propadl na třetí místo. Když na novějších pneumatikách dojel Bottase, dostal Fin od týmu pokyn, aby svého týmového kolegu příliš nezdržoval a pustil jej před sebe.

Bottasovi ale trvalo několik zatáček, než se nechal Hamiltonem předjet.

„Rozhodně jsem ho mohl pustit dříve. Jel jsem ale svůj závod, snažil jsem se dostat Charlese (Leclerca) z boxového okna, abych mohl znovu zastavit a pokusit se získat bod navíc (za nejrychlejší kolo). V hlavě jsem proto měl hlavně svůj závod,“ řekl Bottas.

„Nebylo příliš o čem (mluvit v týmovém rádiu). Řekli mi, abych jej příliš nezdržoval, ale jak jsem řekl, já jel také svůj závod. Nejsem tady, abych lidi pouštěl, jsem tu, abych závodil.

„Trochu mi to zkomplikovala skutečnost, že mě v prvním kole předjel Charles. Ve třetí zatáčce si vybral lepší stopu. To trochu ovlivnilo můj závod. Je to škoda, ale jsem rád, že jsem to dotáhl na stupně vítězů.“