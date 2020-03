Hamilton vyvrátil spekulace, že se nakazil koronavirem

Hamilton byl na začátku března jedním z hostů na akci v londýnské SSE Aréně předtím, než odcestoval na Velkou cenu Austrálie formule 1, která byla ale před začátkem pátečního tréninku právě kvůli obavám z pandemie koronaviru zrušena.

Britský herec Idris Elba a kanadská televizní moderátorka Sophie Grégoire Trudeauová byli následně s pozitivním výsledkem testování na koronavirus. Elba přiznal, že se dvojice na akci objímala. Blízký kontakt je přitom jedním ze způsobů, jakým se virus přenáší.

Hamilton nicméně fanoušky ubezpečil, že on sám je zdravý. „Byly tu určité spekulace o mém zdraví poté, co jsem byl na akci, kde byli následně dva lidé pozitivně testování na koronavirus. Chtěl jsem vám říct, že se mi daří dobře, cítím se zdravý a dvakrát denně cvičím,“ řekl Hamilton.

„Nemám žádné příznaky a je to teď 17 dní, co jsem viděl Sophii a Idrise. Byl jsem s Idrisem v kontaktu a jsem rád, že je v pořádku. Mluvil jsem se svým lékařem a dvakrát se ujišťoval, jestli mám podstoupit test. Testů je ale jen omezené množství a jsou lidé, kteří to potřebují více než já, navíc jsem nevykazoval žádné příznaky.“

Od zrušeného závodu v Austrálii tak Hamilton uplynulý týden strávil v karanténě.

„Od chvíle, kdy byl minulý pátek zrušen trénink (na Velkou cenu Austrálie), jsem se proto izoloval a držím se dál od lidí. Nejdůležitější, co všichni mohou udělat, je zůstat pozitivní, držet se od sebe v bezpečné vzdálenosti, pokud je to potřeba, tak se izolovat, a pravidelně si po dobu alespoň 20 sekund umývat ruce mýdlem a vodou.“

Formule 1 v reakci na globální pandemii koronavirusu odložila nadcházející závody v Bahrajnu, Číně, Vietnamu, Nizozemsku a Španělsku a zcela zrušila Velkou cenu Monaka. Letošní sezóna tak začne nejdříve v červnu v ázerbájdžánském Baku.

