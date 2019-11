Hamilton: Využíváme dvou volných závodů k testům na příští rok

Lewis Hamilton (bez času/5.)

Již jistý letošní mistr světa formule 1 Lewis Hamilton v prvním pátečním tréninku, který byl ovlivněn deštěm, odjel pouze pár kol. V odpolední části obsadil páté místo.

Jelikož má Mercedes již od závodu v Mexiku jistý titul v Poháru konstruktérů a Hamilton v USA získal šestý titul mistra světa, může si, jak sám Hamilton přiznal, Mercedes dovolit připravovat se v posledních dvou závodech na příští sezónu.

„Nadcházející závody je stejně těžké vyhrát, volím ale jiný přístup, protože můžete být trochu agresivnější a zkoušet jiné strategie a jiné způsoby, jak přistupovat k víkendu a úkolům. Doslova máme dva volné závody, abychom zkusili nové věci, které mohou pomoci příští rok,“ řekl Hamilton.

Ve druhém tréninku přitom skončil na pátém místě za oběma ferrari, red bullem Maxe Verstappena a svým týmovým kolegou Valtterim Bottasem, který již má jisté druhé místo v šampionátu.

„Začalo to velmi dobře a hned od začátku jsme měli dobrý základ. V krátkém časovém prostoru, který jsme dnes měli, jsme provedli pár úprav v nastavení a dnes večer v tom budeme pokračovat, abychom to ještě vylepšili,“ popsal Brit.

„Je to klíčové, protože před kvalifikací máme jen dva tréninky (kvůli dešti v prvním tréninku). Jak jsem řekl, vstoupili jsme pravou nohou, takže by to mělo být dobré. Nevím, zda máme na to najít tři desetiny, které má Ferrari.“

Valtteri Bottas (2./4.)

Valtteri Bottas na rozdíl od svého týmového kolegy zajel měřený čas i v prvním tréninku. V tom skončil druhý. Odpoledne, jako většina startovního pole, zajel podstatně více kol a skončil čtvrtý se ztrátou 156 tisícin na nejrychlejšího Sebastiana Vettela.

„Ve druhé jízdě jsem byl v silném provozu a když se podívám na časy, je to velmi vyrovnané. S těmi koly, co jsem měl, myslím, že vypadáme celkem konkurenceschopně, i pro kvalifikaci. Myslím, že s ohledem na to, jak se trénink vyvíjel, to nebylo tak špatné,“ řekl Bottas.

„Myslím, že oba (Ferrari i Red Bull, pozn. redakce) budou velmi silní. V posledních závodech bylo Ferrari se svou pohonnou jednotkou vždy silné v kvalifikacích, taková je ale teď situace. Budou tam, ale my taky,“ dodal Fin.

Foto: Getty Images / Robert Cianflone