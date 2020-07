Hamilton vytváří problém, který neexistuje, říká Andretti. Nad černým mercedesem kroutí hlavou

Mistr světa formule 1 a hvězda americké scény Mario Andretti trochu nevěřícně krutí hlavou, když se míchá sport a boj proti rasismu. Ve F1 máme loga, jezdci před startem pokleknou, Mercedes jezdí s černým zbarvením. V NASCAR byl obří skandál, když se v garáži jezdce tmavé pleti objevila oprátka. FBI nakonec zjistila, že tam byla už rok předtím.

„Přál bych si, aby se politika nemíchala se sportem,“ řekl Andretti pro chilské noviny El Mercurio.

„Potkal jsem jezdce z různých prostředí, ras a vždy jsem je vítal s otevřenou náručí. V motosportu nezáleží na tom, jakou barvu máte, musíte si získat místo výsledky a pro všechny je to stejné.“

Pokud jde o nedostatek jezdců tmavé pleti v motorsportu, Andretti k tomu řekl: „Ano, jsou menšina, ale není to tak, že nejsou vítáni. Nevím, jak to vysvětlit, ale v Indy, NASCAR již byli černí jezdci a vždy byli vítáni. Do dnes mám s některými přátelský vztah.“

„Nevím, co se děje. Ano, možná existuje malá rozmanitost, ale není to proto, že jsou diskriminováni. O to tu jde.“

Andretti nechápe ani Hamiltonovu snahu upozornit na problém prostřednictvím formule 1.

„Mám k Lewisovi velký respekt, ale proč se stal militantním? Vždy byl přijat a získal si u všech respekt. Myslím, že cílem toho je být okázalý. Cítím to tak. Je vytvářen problém, který neexistuje.“

„Natřít vůz na černo... nevím, k čemu je to dobré.“

Hamilton odpověděl na Andrettiho komentáře prostřednictvím sociálních médií.

„Je to zklamáním, ale bohužel je pravdou, že někteří lidé ze starší generace, kteří dnes ještě mají hlas, se nemohou dostat ze své vlastní cesty a uznat, že existuje problém. Opět je to jasná nevědomost, ale to mi nezabrání pokračovat v úsilí o změnu. Nikdy není příliš pozdě se učit a doufám, že tento muž, kterého jsem vždycky respektoval, může mít čas se vzdělávat.“