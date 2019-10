Hamilton vyhrává jen v nejlepším autě a Vettel je na špatné straně energie, říká Villeneuve

Podle Villeneuva vyhrávali Michael Schumacher a Lewis Hamilton jen v nejlepším autě.

„Tito dva jezdci zvítězili, jen když měli nejlepší auto,“ řekl Villeneuve pro Motorsport-Total.com. „V celé své kariéře měli vždy nejlepší auto. Pokud dáte Lewise do williamsu, nevyhraje. Je mimořádně dobrý a vždy se správně rozhodne, do kterého týmu jít.“

„Následně postaví tým okolo sebe. To je všechno. Ve Ferrari by zřejmě nevyhrál.“

Gerhard Berger letos řekl, že Hamilton je prvním jezdcem, který je na stejné úrovni jako Ayrton Senna.

„To je ten nejhloupější komentář,“ reaguje Villeneuve. „Stejně tak se dá říct, že je první na úrovni Fangia. Jak to porovnáváte? Bylo to velmi odlišné období, takže kdo ví? A také o se Sennovi platí, že vyhrál v nejlepším autě. Prost také. Tak to prostě funguje.“

Jacques Villeneuve sám vyhrál svůj jediný titul ve formule 1 v roce 1997 s Williamsem.

Kanaďan se vyjádřil také k situaci u Ferrari. Charles Leclerc tam začal porážet Vettela a to nejen z hlediska počtu pole position, ale i bodů. Podle Villeneuva to bude příští rok ještě horší.

„Energie není v pořádku. Každý chce Leclerca, Leclerca, Leclerca – média, fanoušci ... a s tím nemůžete nic dělat. Nezáleží na tom, jak dobře jezdíte. Jste na špatné straně energie, a pokud to tak je, tak chvíli trpíte. To je zákon v tomto sportu.“

Říká se, že Vettelovi letošní vůz nesedí. Villeneuve o tom pochybuje. „S konceptem auta to nemá nic společného. Auto bylo navrženo se zpětnou vazbou od jezdců, kteří jezdili dříve, což byli Vettel a Räikkönen a ne Leclerc. Takže (Vettel) má svůj podíl na konstrukci tohoto auta.“

Villeneuve si dokonce myslí, že Vettela stále ovlivňuje nehoda z Grand Prix Německa 2018, kde boural na vlhké trati v době, kdy byl ve vedení.

„Samozřejmě, protože uděláte chybu a víte, že musíte vinit sebe, což pravděpodobně změnilo celý šampionát a to také psychologicky. Všechna média a fanoušci o tom mluví, takže cítíte tlak, který samozřejmě má dopad.“

Foto: Activepictures / Jiří Křenek