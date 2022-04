Hamilton: Vůz se přehříval, proto jsem nemohl bojovat o třetí místo

Zatímco v úvodu závodu byl lepším z jezdců Mercedesu Hamilton, který se po povedeném startu posunul z pátého na třetí místo, Russell dokázal využít safety caru k zastávce v boxech, kdy si oba piloti Mercedesu prohodili pozice.

„Nemohl jsem bojovat o pozice, protože auto se přehřívalo, musel jsem proto zvolnit,“ řekl Hamilton.

I třetí a čtvrté místo v cíli považuje Hamilton za dobrý výsledek pro Mercedes, který v úvodu sezóny rychlostně nestačí na Ferrari a Red Bull.

„V pátek jsme ztráceli 1.2 sekundy a nevypadalo to v tu chvíli dobře. Přes noc jsme udělali nějakou práci, kvalifikovali se do třetí řady a pak měli skvělý start. Byl jsem třetí, byl to úžasný pocit bojovat o stupně vítězů, nedokázali jsme ale udržet rychlost red bullů.

„A i když jsme v těchto třech závodech nutně nevylepšili vůz, myslím, že jsme po stránce bodů vytěžili maximum, co se dalo.“

Russell slaví první stupně vítězů za Mercedes

George Russell se v Austrálii dočkal prvních stupňů vítězů za Mercedes, když dojel třetí.

První reálnou šanci nejen na stupně vítězů, ale hned na vítězství, měl Russell v roce 2020, kdy v bahrajnském Sachíru pro jeden závod nahradil u Mercedesu Hamiltona. Kvůli chybě mechaniků a následnému defektu ale dojel až devátý.

Vloni v Belgii získal své první stupně vítězů za Williams, když byl závod kvůli silnému dešti po dvou kolech za safety carem ukončen a Russell tak byl odměněn za skvělý výkon v kvalifikaci.

V Austrálii si ale poprvé užil stupně vítězů v barvách Mercedesu. Díky tomu se také posunul na druhé místo v průběžném pořadí šampionátu.

„Dnes jsme měli trochu štěstí, možná dvakrát. Ale víte jak, bereme to!“ řekl Russell, kterému k zisku stupňů vítězů pomohla odstoupení Maxe Verstappena a Carlose Sainze.

„Bude chvíli trvat, než budeme moci bojovat s těmito kluky v rudém a modrém. V tuto chvíli vypadají opravdu výjimečně. Jestli to někdo dokáže, je to Mercedes. Nikdy se nevzdáme. V továrnách v Brackley a Briworthu se odvádí spousta tvrdé práce. Musíme stále bojovat, tento víkend jsme byli daleko za našimi soupeři, ale teď stojíme na pódiu.“