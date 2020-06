Hamilton volá po návratu formule 1 do Afriky

Afrika je v současné době jediným obydleným kontinentem na světě, na kterém se nejede závod formule 1. V kalendářích světových závodních sérií se přitom v Africe jezdí jen málo závodu.

Městský okruh v Marrákeši hostí závody elektrické formule E a Mistrovství světa cestovních vozů. V Keni se letos měl poprvé od roku 2002 uskutečnit podnik Safari Rallye jako součást Mistrovství světa v rallye (WRC), kvůli pandemii koronaviru však musel být zrušen.

V Jihoafrické republice pak leží okruh Kyalami, který F1 naposledy hostil v roce 1993. Okruh prošel v posledních letech rozsáhlou rekonstrukcí, vlastní licenci Grade 2 a v loňském roce uspořádal po dlouhé době mezinárodní závod.

V JAR se v historii konalo celkem 23 závodů formule 1 na tratích Kyalami a East London. Jednu velkou cenu pak hostilo Maroko, kde se na okruhu Ain-Daib jel poslední závod sezóny 1958.

Ve videu titulárního sponzora Mercedesu, společnosti Petronas, byl Hamilton dotázán, kde by chtěl s F1 závodit. „To je jasné – v Africe. Je to velmi důležité místo pro návrat. V tuto chvíli formule 1 jede do zemí a příliš toho za sebou nenechává, jestli vůbec něco,“ říká Brit.

„Formule 1 se musí změnit v sport, který někam jede a nechá za sebou něco, co může opravdu pomoci komunitám. Zaprvé je třeba zpět upoutat pozornost na Afriku a zdůraznit, jak nádherné je to místo. Myslím, že je to nejdůležitější místo, kam se musíme vydat.

„Musí se to konat tam, kde to není jen o penězích, ale o lidech. V podnikání to tak ale není vždy, snažím se to tedy prosadit.“

Formule 1 měla letos poprvé zavítat do Vietnamu. Premiéru na městském okruhu v Hanoji ale odsunula pandemie koronaviru, stejně jako návrat do Nizozemska. V minulosti se mluvilo také o závodu v Saudské Arábii. Na předměstí Rijádu se od roku 2018 jezdí závod formule E, v zemi se konal také Závod šampionů a v posledních letech hostí také Rallye Dakar.

Foto: SRO