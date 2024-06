Hamilton vítězství v nejbližší době neočekává

Sezóna 2024 je pro Lewise Hamiltona zatím nejhorší z dvanáctiletého působení u Mercedesu. Před závodním víkendem ve Španělsku se jeho poslední pódiové umístění datovalo až do Mexika minulého roku. A na vítězství čeká dokonce od Saudské Arábie 2021.

V posledních velkých cenách je ale patrné, že Mercedes udělal velký krok vpřed. Už před 14 dny v Kanadě získal první pódium sezóny Russell, a v neděli se v Barceloně stejná věc povedla i Hamiltonovi.

Nabízí se tedy otázka, zda Lewis Hamilton přeci jen ve své poslední sezóně u britského týmu dokáže stříbrné šípy vrátit na stupínek nejvyšší. Jak však sedminásobný šampión prozradil po Velké ceně Španělska, on sám něco takového v nejbližší době neočekává.

„Bylo by to hezké. Ale s ohledem na to odkud jdeme... Ano, když budeme konzistentní a budeme stoupat po bodových příčkách, tak to bude cíl.“

„Myslím však, že právě teď bychom se měli snažit mít více konzistentních víkendů jako tento, a pak uvidíme. Ale zatím nejsme v pozici, abychom mohli bojovat o vítězství.“

„Mohli byste vzpomenout Montreal, tam měl George pravděpodobně šanci vyhrát, a já, kdybych se kvalifikoval, kde jsem cítil, že bych měl, bych také měl potenciál.“

„Takže uvidíme v dalších závodech. Teď máme vysokorychlostní okruhy, na nich bývá McLaren vždycky rychlý. Red Bull bývá rychlý v Rakousku. Na Silverstone také budou velmi rychlí. Ale doufám, že se jim budeme moci trochu přiblížit a v příštích čtyřech nebo pěti závodech jim přiděláme trochu větší problémy.“

„A pak už jen musíme neustále přinášet upgrady. Musíme auto neustále vylepšovat. Protože v některých oblastech tu jsou jasná zlepšení, ale jsou tu i oblasti, kde je stále co vylepšovat, abychom s nimi mohli bojovat,“ přibližuje Hamilton své vyhlídky do další části sezóny.