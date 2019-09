Hamilton viní Ferrari z bizarního závěru italské kvalifikace

V boj o co nejvýhodnější pozici se změnila příprava jezdců k závěrečnému pokusu ve třetí části kvalifikace na okruhu v Monze. Piloti se tak dlouho snažili vybojovat si co nejlepší pozici pro poslední pokus, až většina startovního pole nestihla do měřeného pokusu před vypršením časového limitu vůbec najet.

Povedlo se to pouze Carlosi Sainzovi Jr. z McLarenu a Charlesovi Leclercovi z Ferrari, který byl do té doby na pole position.

Podle Hamiltona Ferrari záměrně zpomalovalo celé pole, aby Leclercovi pojistili jeho první místo na roštu zítřejšího závodu.

„V podstatě nás vyřadili. Je to zajímavé. Získat pole position v prvním pokusu a pak jen všechny zdržet,“ řekl Hamilton.

Poté, co byla kvalifikace přerušena kvůli nehodě Kimiho Räikkönena, se devět zbývajících pilotů vydalo v jednu chvíli na trať, kde chtěli na dlouhých rovinkách okruhu využít větrného pytle za svými soupeři.

„V zahřívacím kole to je pro nás všechny nebezpečné. Jezdci tu zpomalují a nevíte, kdo je vedle vás. Je to riskantní, ale zároveň také zábavné,“ řekl.

„My ale na Ferrari ztrácíme na rovinkách, takže my to potřebovali. Myslím, že i ostatní. S novými křídly je slipstream letos mnohem větší, takže se na to všichni zaměřují.“

S druhým místem na startu je vedoucí muž průběžného pořadí přesto spokojen. „Musím být vděčný za to, že jsme v první řadě. Zítra musíme bojovat s Ferrari, je pěkné, že jsme je rozdělili.“

Bottas před Vettelem

Hamilton přitom na nejrychlejšího Leclerca ztratil pouze 39 tisícin. Jen o osm tisícin pomalejší byl druhý pilot Mercedesu Valtteri Bottas, který skončil třetí a porazil i druhého jezdce Ferrari Sebastiana Vettela.

