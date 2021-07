Hamilton versus Verstappen. Rosberg si užívá souboj generací

Nico Rosberg je zatím jediný, kdo v hybridní éře porazil Lewise Hamiltona. Nyní pozorně sleduje, jak se o totéž pokouší Max Verstappen.

V Silverstonu došlo mezi oběma nejžhavějšími kandidáty na titul ke kolizi.

„V první řadě je nejdůležitější zdraví, takže bylo důležité, že Max odešel, podstoupil kontroly v nemocnici a všechno bylo v pořádku,“ řekl Rosberg pro Sky.

„Pokud odmyslíme tohle, tak je to úžasná bitva. Pro mě jako pro moderátora Sky Sports a fanouška tohoto sportu je to úžasné. Už se těším na další závod. Jak se bude vyvíjet dynamika? Už jen další tisková konference ve čtvrtek – kéž by je dala F1 vedle sebe. Je to super.“

Podle sportovních komisařů, Red Bullu i některých bývalých jezdců mohl za kolizi Hamilton. Současní jezdci to vidí spíše jako závodní incident.

„Není to stoprocentně jasné,“ řekl mistr světa z roku 2016. „Ve všech zatáčkách po startu to byl by těsný souboj. Pak to tam bylo jen kousek za hranou a dotkli se. Proto jsou na to různé názory a já to také označuji za závodní incident.“

„Samozřejmě můžete přičíst trochu více viny jednomu nebo druhému, ale nakonec je to souboj generací. Oba nenechají tomu druhému ani centimetr.“

„Je to takový generační souboj – nejlepší jezdec minulé generace, nebo dokonce současné doby, a nejlepší jezdec další generace. Opravdu to připomíná souboje Senna-Schumacher, Schumacher-Alonso a možná Alonso-Vettel.“

Verstappen nedokončil závod, Hamilton ho vyhrál a snížil ztrátu. Jak to bude v Maďarsku?

„Maďarsko je zase úplně jiná trať, je to spíš ve stylu Monaka, takže byste tam asi dali přednost Red Bullu. Ale je to Lewisova trať. Je to jedna z Lewisových nejlepších tratí vůbec. Maďarsko, Montreal, možná Silverstone... V Maďarsku je Lewis neuvěřitelně rychlý, takže, kdo ví?“

Připomeňme, že Hamilton vyhrál v Maďarsku osmkrát (stejně jako v Silverstonu).