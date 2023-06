Hamilton: Věřím, že dokument o mně může inspirovat mladou generaci stejně, jako ten o Sennovi z roku 1992

V současné době vzniká dokumentární snímek o Lewisi Hamiltonovi. Britský pilot věří, že film může být inspirací pro mladou generaci.

Informace o tom, že společnost Apple chystá dokumentární snímek o Lewisi Hamiltonovi, byly zveřejněny vloni v březnu.

Práce na snímku, který bude ke shlédnutí na platformě Apple TV+, již pokročily, takže sedminásobný mistr světa má již první dojmy z natáčení.

„Je to zvláštní pocit, když vás sleduje kamera,“ přiznal Hamilton, kterého cituje Autosport.

„Dokument je o mém životě. Je to o mé kariéře a cestě tam, kde jsem. Doufám, že se mi podaří to, co pro mě jako pro dítě znamenal dokument o Ayrtonovi Sennovi,“ uvedl závodník Mercedesu s tím, že ho snímek o legendárním Brazilci z roku 1992 v dětství inspiroval.

„Doufám, že to inspiruje děti k tomu, aby sami dokázali něco velkého,“ nechal se slyšet Hamilton, který se vedle toho angažuje i u dalšího filmového projektu.

Tím je snímek z prostředí F1, ve kterém bude hrát hlavní roli Brad Pitt.