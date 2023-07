Hamilton věří, že nebýt incidentu s Russellem, mohl být v první řadě

Lewis Hamilton obsadí na startu sprintu sedmé místo. Russell odstartuje až z desáté pozice.

Mezi jezdci Mercedesu došlo kvůli špatné komunikaci na konci poslední části rozstřelu k drobnému incidentu. Russell na začátku kola Hamiltona zdržel.

Přestože Hamilton musel vyjet na vlhkou část trati a předjet svého týmového kolegu, zajel v poslední části rozstřelu druhý nejrychlejší čas v prvním sektoru.

Hamilton ale ve Spa jezdí s nižším nastavením přítlaku a na Maxe Verstappena a Oscara Piastriho v posledním sektoru ztratil asi sekundu. V závěrečném sektoru nějaký čas získal zpět, ale celkově z toho bylo sedmé místo.

„Upřímně řečeno, počítám, že jsem mohl být v tom posledním kole první nebo druhý. Jen komunikace byla dost špatná. Bylo těžké to pochopit.“

„Dojeli jsme do poslední zatáčky a tam se kolem nás motalo sedm aut, nebo kolik to bylo. Byli jsme vedeni k tomu, že už nemáme čas, proto jsme tlačili, ale ukázalo se, že ho máme dost. A pak samozřejmě s Georgem... Ale tak to prostě je.“

Když byl Hamilton požádán, aby vysvětlil incident s Russellem na začátku posledního kola, rozhodl se o něm nemluvit. „Na tom vlastně nezáleží.“

Spokojený samozřejmě nebyl ani Russell. „Opravdu nevím, co na to říct,“ řekl v rádiu po skončení rozstřelu. „Z mé strany to bylo na hov** od začátku do konce. Jsem překvapený, že jsem se s tolika chybami na mé straně dostal do třetí části. A pak menší nedorozumění na konci.“

„Stresovali jsme se kvůli ubývajícímu času, ale myslím, že jsme měli více času, než jsme očekávali,“ řekl Russell. „Byl jsem příliš blízko vozu před sebou, Lewis byl příliš blízko mě. Špatný, špatný, špatný rozstřel.“

Russell říká, že problémy jeho a jeho týmového kolegy byly způsobeny nepochopením toho, kolik času zbývá na konci rozstřelu.

„Na hodinách bylo určitě více času, než jsme předpokládali, protože si myslím, že Max byl posledním autem, které přejelo čáru. Jsem si jistý, že to pro něj bylo těsné, ale byl to prostě totální zmatek.“

„Tenhle víkend se opravdu nevyvíjí podle plánu. Doufám, že se nám to v závodech podaří trochu napravit. Určitě jsme přesvědčeni, že v závodech budeme rychlejší, ale kvalifikace byly zatím mizerné.“