Hamilton věří, že letos bude mít šanci Red Bull porazit. V boji o titul očekává více týmů

Lewis Hamilton vloni nevyhrál žádný závod. Mercedes měl ale na konci sezóny druhý nejlepší vůz. Brit věří, že bude letos opět ve hře... a že v něm nebude jen Mercedes s Red Bullem.

„Rád bych věřil, že to budeme my, kdo s nimi bude soupeřit a bude schopen je znovu porazit. Určitě tomu věřím,“ řekl Hamilton, kterého cituje oficiální web F1.

„Ale opravdu doufám, že Ferrari bude i v následujících letech silné. Mají za sebou těžký rok, ale objevily se silné náznaky, což bylo hezké vidět. A bylo hezké vidět, že se Ferrari opět daří.“

„Doufám, že to bude více než souboj dvou týmů. Doufám, že budeme alespoň tři. Pokud ne, tak překvapivě možná i více. Proč by tam nemohl být McLaren? Nebo i Alpine se úžasně daří. Uvidíme.“

Sedminásobný šampion formule 1 dodal, že jeho tým má podporu představenstva, aby mohl i nadále bojovat o tituly.

„Máme úžasnou podporu od představenstva Daimleru, ve kterém mají všichni závodění rádi, jsou vášnivými závodníky.“

„V celé organizaci panuje skvělá komunikace. Toto se jako lídr velmi soustředí na to, aby lidi skutečně pozvedl. Neznám žádného jiného lídra, se kterým bych alespoň já pracoval, který by šel se zeptal zaměstnance: ‚Jak to vypadá doma? Jak ti mohu pomoci, abys měl více času na svou ženu, manžela nebo partnera, na své děti, abys chodil do práce spokojenější a chtěl se více angažovat?‘ Takový je Toto a díky tomu je v týmu skutečný všeobecný hlad.“