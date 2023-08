Hamilton věří, že je Mercedes takřka na úrovni Red Bullu a McLarenu

Britský závodník v trénincích na GP Nizozemska skončil na třetím a čtvrtém místě. Potenciál časy vylepšit vidí zejména v prvním sektoru.

Lewis Hamilton (3./4.)

Formule 1 má po dlouhé letní pauze a vydala se na ikonickou trať Zandvoort. Na ní se v trénincích poměrně dařilo Lewisovi Hamiltonovi z Mercedesu, přičemž na nejrychlejší časy ztrácel přibližně tři desetiny.

„Všude se můžeme trošku zrychlit. McLaren byl oproti nám mnohem rychlejší v prvním sektoru. Při delších jízdách se pneumatiky přehřívaly. To ale myslím trápilo každého. Je proto potřeba kolo absolvovat v ideálním výkonnostním okně pneumatik.

Byli jsme tedy pomalí v prvním sektoru, ale v posledním nám to jelo. Musíme tak najít správný kompromis. Snad bychom měli být na úrovni McLarenu a Red Bullu.

Red Bull je jako vždy rychlý, neříkám, že je nutně budeme schopni porazit, ale bude to těsné. Chceme v kvalifikaci skončit co nejvýše, jelikož tu předjíždění není zrovna snadné. Bylo by super umístit se v první trojce, záležet bude na analýze dat,“ myslí si Hamilton.