Hamilton věnoval pole position herci Chadwickovi Bosemanovi

Pilot Mercedesu přiznal, že jej smrt herce, který ve 43 letech podlehl rakovině tlustého střeva, v sobotu ráno velmi zasáhla.

„Každé kolo bylo lepší a lepší. V pozadí jsme udělali spoustu skvělé práce. Dnes je to pro mě velmi důležitá pole position, protože jsem se probudil se smutnou zprávou o smrti Chadwicka. Pro nás všechny to byl velmi těžký rok a tato zpráva mě opravdu zlomila. Chci tuto pole position věnovat Chadwickovi,“ řekl Hamilton.

„Nebylo snadné se soustředit. Věděl jsem, že musím jít a zajet to perfektně, protože to, co udělal pro superhrdiny, všem malým dětem ukazuje, co je možné. Zářil. Wakanda navždy,“ dodal.

Hamilton k zisku pole position ani nevyužil pomoci větrného pytle od svého týmového kolegy Valtteriho Bottase na rovince, ačkoliv si mohl vybrat, zda pojede první nebo druhý.

„Vybral jsem si jet první. Chtěl jsem být v čistém vzduchu a nestarat se o jezdce před sebou a nechávat si od nich odstup v poslední zatáčce. Nechtěl jsem, aby mi cokoliv přišlo do cesty, vyšlo to.

„Jak můžete vidět, někteří jsou velmi rychlí v prvním a posledním sektoru, ale nemají tak dobrou prostřední část trati. My dnes nebyli nejsilnější v prvním a posledním (sektoru), ale prostředek byl velmi dobrý.“

Bottas ztratil půl sekundy

Valtteri Bottas obsadil druhé místo se ztrátou 511 tisícin sekundy. Jen těsně přitom porazil Maxe Verstappena z Red Bullu, který za ním zaostal o 15 tisícin.

„V samotné kvalifikaci vše vypadalo celkem dobře. Jen při prvním pokusu v Q3 jsem probrzdil do první zatáčky. Myslím, že jsem v zahřívacím kole dostatečně nezahřál pneumatiky,“ řekl Bottas.

„Znovu to tak bylo na druhém pokusu. Možná jsem neměl nejlepší první zatáčku, ale bylo to dobré. Jinak to kolo bylo pěkné a čisté a opravdu jsem měl pocit, že jsem jel na limitu. Je to ale celkem velká ztráta. Zatím nevím jak, ale Lewis dnes odvedl dobrou práci,“ dodal.

„Příliš se tím netrápím, protože vím, že druhá pozice je pro start vlastně celkem dobrá. Vždy je to celkem zajímavý nájezd do páté zatáčky, těším se na zítra,“ připomíná Bottas příležitost vyvézt se na rovince Kemmel za Hamiltonem ve větrném pytli.