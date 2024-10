Hamilton ve voze Ferrari už v testech v Abú Dhabí? Podle BBC je šance nulová

Po posledním závodě proběhnou testy a to dva v jednom. Na trati budou junioři – jezdci, kteří mají na kontě méně než dvě grand prix. Kromě nich proběhne test pneumatik pro příští rok, do kterého mohou týmy nasadit i závodní jezdce.

Přestože ještě zbývá dost času, je už dnes prakticky jisté, že na trati uvidíme Antonelliho, Dooohana nebo Bearmana v jejich nových týmech. Nemají smlouvy s konkurenčním týmem – tedy kromě Bearmana, který je jezdcem Ferrari, ale Maranello mu nebránilo ani v závodění pro Haas.

Pokud se Bearman nedočká třetího záskoku, bude se moci účastnit i testu mladíků. Do druhého vozu by se tak mohl teoreticky posadit Esteban Ocon. Haasu by se to určitě hodilo, protože oba současní jezdci končí. Ocon ale bude muset mít souhlas od Alpine.

Podobně jezdil v roce 2022 ve voze Aston Martin (bez sponzorských nálepek) Fernando Alonso, i když měl v té době ještě smlouvu s Alpine.

Dočká se podobného souhlasu Lewis Hamilton a uvidíme ho už letos ve voze Ferrari? Zřejmě ne.

„Nula,“ reagoval Andrew Benson z BBC v tradičním přehledu Q&A na dotaz čtenáře, jaká je pravděpodobnost, že Hamiltona uvidíme v posezónním testu.

„Hamilton má s Mercedesem smlouvu do konce roku a na konci sezony prý nemůže testovat u Ferrari, protože po 12 letech spolupráce – a 18 letech s motory Mercedes – mají před sebou spoustu propagační a rozlučkové práce.“