Hamilton ve francouzské kvalifikaci nečekal téměř sekundovou ztrátu na nejrychlejší

„Na tento víkend jsem dorazil v naději, že budeme za nimi do tří desetin a my ztrácíme sekundu,“ řekl Hamilton, který se ztrátou 893 tisícin obsadil čtvrté místo.

„Teď by to byly tři desetiny a doufal jsem, že pro příští závod bychom stáhli těch pár desetin a v Budapešti byli v souboji. Takhle nám to ale bude chvíli trvat.“

Se svým kolem je přesto spokojen. „Nakonec jsem byl se svým kolem opravdu spokojen. Bylo to hezké kolo, jen jsme ztratili sekundu. Z nějakého důvodu jsme tento víkend mnohem dále. Ale to je celé pole. Dva nejlepší týmy si jedou svou vlastní ligu.“

Russell zaostal o více než sekundu

Ještě více ztratil v kvalifikaci druhý pilot Mercedesu George Russell, který se ztrátou 1,259 sekundy skončil šestý. Oba jezdce Mercedesu rozdělil na pátém místě Lando Norris z McLarenu.

„Mám pocit, že jako tým jsme trochu více vzadu, než jsme doufali nebo očekávali. Já osobně měl dobrý vstup do Q3, byl jsem čtvrtý, ale v posledním kole jsem udělal drobnou chybu,“ řekl Russell.

„Myslím, že ztráta na čelo je více znepokojující než naše pozice. Musíme to pochopit, jelikož jsme jediný tým na roštu, který v neděli ve srovnání se sobotou stáhne ztrátu na čelo. U všech ostatních se ztráta zvětší, my ji dokážeme stáhnout.“