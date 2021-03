Hamilton v rudém? Domenicali si myslí, že se to nikdy nestane

Nový šéf formule 1 Stefano Domenicali poskytl rozhovor pro Daily Mail. Na paškál přišla řada témat.

Lewis Hamilton teprve nedávno podepsal roční smlouvu s Mercedesem. Mohl by svou kariéru ale ukončit v jiném týmu, například ve Ferrari?

„Ne, nemyslím si to,“ řekl Domenicali. „Investovali do Charlese a nyní do Carlose. Lewis ukončí svou kariéru v Mercedesu.“

„Nezeptal jsem se Lewise, jak dlouho bude pokračovat. Ví, že chci, aby pokračoval. Je neuvěřitelný, je na vrcholu své kariéry a tato pozice mu dává velkou důvěryhodnost mluvit o problémech, které jsou pro něj důležité. Boj na trati nebude snadný. Úroveň nejlepších jezdců je nejvýše, co kdy byla.“

„Max Verstappen vypadá jako starý muž, protože je tu už dlouho, ale je mu teprve 22 let. Charles Leclerc ve Ferrari je silný, Carlos Sainz odešel do Ferrari. V Alpine máme Fernanda Alonsa. Sebastian Vettel je v Astonu Martin a bude chtít ukázat, že není jezdcem, kterého jsme viděli v minulé sezóně. Pak jsou tu Lando Norris v McLarenu a George Russell ve Williamsu.“

Hamilton se už vloni v rámci F1 věnoval boji proti rasismu. Domenicali si však nemyslí, že by tento problém existoval v rámci F1.

„Nevnímám to tak. Minimálně z osobní zkušenosti to tak nevidím. Ve skutečnosti vidím pravý opak. Formule 1 začala v určitých částech světa, jako je Evropa, ale přesunula se do jiných oblastí a multikulturalismus roste. Tento růst je hodnota, aktivum.“

Domenicali zatím neví, zda bude před startem závodu pokračovat „rituál“ s pokleknutím jezdců.

„O pokleknutí jezdců chci s jezdci mluvit. Nechceme se soustředit jen na jedno gesto. Existuje skvělá platforma před závodem, ale nechceme ji využít politicky. Chceme zdůraznit hodnoty, které jsou důležité pro svět a pro formuli 1.“

Domenicali se jako bývalý šéf Ferrari vyjádřil také na téma Micka Schumachera.

„Znal jsem ho už v době, kdy byl v břiše své matky Corinny. Připomíná mi Michaela. Je to týmový hráč. Malý detail: když jsem poprvé viděl Michaela, měl s sebou blok, a poprvé, co jsem viděl Micka v týmu Prema, měl blok a pero.“

Domenicaliho předchůdce Chase Carrey neměl úplně nejlepší vztahy s Berniem Ecclestonem. Po příchodu Domenicaliho se ale situace změnila.

„Vycházím s Berniem dobře. Jsme v kontaktu téměř každý týden. Řekl, abych mu dal vědět, pokud budu potřebovat poradit. Formule 1 by bez Bernieho dnes nebyla tím, čím je.“