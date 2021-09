„Myslím, že je to poprvé za 14 let, co jsem srazil mechanika,“ řekl Hamilton. „Měl jsem srdce až v krku, jak jsem se bál. Naštěstí byl v pořádku, docela odvaha stát takhle před autem.“ Podle Hamiltona dělá chyby každý a je to součást cesty.

Hamilton v pátek na sociálních sítích také uvedl, že jeho krk není po nehodě v Monze zcela v pořádku. Projevilo se to až poté, co vyjel na trať.