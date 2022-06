Hamilton v Kanadě pojede. Se zády mu pomůže akupunktura

Hamilton si celý víkend stěžoval na poskakování svého vozu. Po závodě nebyl evidentně zcela v pořádku. Uvedl, že to byl nebolestivější závod v kariéře. Toto Wolff řekl, že není jisté, zda v Kanadě pojede.

„Záda jsou trochu bolavá a pohmožděná, ale naštěstí to není nic vážného,“ uvedl Hamilton.

„Byl jsem na akupunktuře a fyzioterapii u Ang (Angela Cullen, jeho fyzioterapeutky, pozn. redakce).“

Hamilton podle svých slov pracuje s Mercedesem na zlepšení. „Musíme dál bojovat. Není lepší čas než teď, abychom táhli za jeden provaz a my to uděláme. O víkendu tam budu, nenechal bych si to ujít za nic na světě. Přeji všem úžasný den a týden.“