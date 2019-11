Hamilton v Abú Dhabí ukončil dlouhé čekání na další pole position

Již šestinásobný mistr světa F1 naposledy do závodu z pole position startoval v Německu letos v červenci. Vítězstvím v kvalifikaci na okruhu Yas Marina tak ukončil své nejdelší čekání na další pole position od roku 2011.

„Celkem dlouho trvalo získat tuto pole position. Stále se snažíme, všichni jezdci kolem mě odváděli skvělou práci, já se jen soustředil, abych stále dělal svou práci,“ řekl Hamilton.

„Včerejšek byl celkem vratký, večer jsem nad tím musel hodně přemýšlet a dnes jsem se vrátil soustředěný. V auto se mi podařilo to zvládnout, když moji inženýři a mechanici pokračují v odvádění skvělé práce.“

S monopostem Mercedes W10 letos Hamilton získal celkem pět vítězství v kvalifikaci.

„Je to speciální auto a je to naposledy, co jsem se s ním kvalifikoval. Jsem rád, že se mi to dnes povedlo.“

Druhou pozici v kvalifikaci sice obsadil jeho týmový kolega z Mercedesu Valtteri Bottas, Fin však kvůli penalizaci za nasazení nadlimitního počtu komponent pohonné jednotky odstartuje až z poslední pozice.

Hamilton tak vedle sebe bude mít vítěze minulého závodu v Brazílii Maxe Verstappena.

„Myslím, že tento víkend jsme v trochu lepší pozici. Max samozřejmě pokračuje ve skvělé jízdě, rozhodně se na bitvu s ním těším.“

Bottas z konce pole

Bottas kvůli technickým problémům nedokončil minulý závod v Brazílii. Mercedes musel do jeho vozu nasadit nový motor, turbo a MGU-H. Kvůli tomu Fin odstartuje až z poslední pozice na startu.

Bottas byl nejrychlejší v obou pátečních trénincích. V kvalifikaci však na Hamiltona nestačil o 194 tisícin sekundy.

„To kolo bylo dobré. Lewis byl až příliš rychlý a ke konci kvalifikace jsme jeli s trochu jiným nastavením. Včera jsem se celkově cítil trochu lépe ve voze, já se ale samozřejmě soustředil na závod, protože jsem věděl, že budu startovat poslední,“ řekl Bottas.

„Vždy se může stát cokoliv. Pro mě není důvod si pro zítra stanovovat nějaké limity. Budeme bojovat a využijeme každé příležitosti, kterou budeme zítra mít. Letos jsme viděli některé bláznivé závody, vzpomeňte před dvěma týdny v Brazílii. Všechno je možné.“

Foto: Getty Images / Charles Coates