Hamilton: Už jen pár závodů s tímhle autem, pak budu šťastný

Lewis Hamilton má za sebou nepovedený sprint na Velkou cenu São Paula a přiznal, že se už těší, až dá na konci letošní sezóny formule 1 sbohem modelu Mercedesu W14.

Oproti startu si ve sprintu Hamilton pohoršil o dvě pozice, když jej překonali Charles Leclerc a Júki Cunoda a sedminásobný mistr světa projel cílem na sedmém místě.

Během 24kolového krátkého závodu ztratil na vítězného Maxe Verstappena 34,7 sekundy. Před týdnem v Mexiku a před dvěma v USA (kde byl ale následně diskvalifikován), přitom Hamilton dojel v závodech druhý za Verstappenem.

„V posledních závodech jsme byli nadšení ze zlepšení, bylo opravdu pozitivní to sledovat. Pak přijedete na další okruh a máte nejhorší opotřebení za poslední léta. Jako byste nevěděli, co od tohohle můžete očekávat,“ postěžoval si Hamilton.

„Ale už jen pár závodů s tímhle autem, bude konec a já budu šťastný! Letos jen odpočítáváte dny a snažíte si užít každý den, jak jen můžete.

„Byl to velmi těžký závod. Měli jsme dobrý start, ale to vyvážení. Snažili jsme se dosáhnout správného vyvážení nastavení křídel, ale vůz byl nedotáčivý, pak přetáčivý, a zadní pneumatiky odešly. A v prostředním sektoru obrovská nedotáčivost. Nevím, co jsme v nastavení udělali špatně.“

Hamilton si nemyslí, že Mercedesu pomohou chladnější podmínky, které jsou předpovídány pro nedělní závod.

„Nemyslím si, že to pomůže. Je to jeden z těch okruhů, který je náročný na pneumatiky, tohle je ale nejhorší opotřebení, jaké jsem tu zažil. Nevzpomínám si, kdy naposledy jsem tu měl tak vysoké opotřebení.“

Russell čtvrtý

O něco lépe dojel ve sprintu Hamiltonův týmový kolega George Russell. Brit obsadil čtvrté místo, za Verstappenem ale zaostal o téměř 26 sekund.

„Měl jsem dobré první kolo, pak to ale bylo trápení. Očekávali jsme, že opotřebení pneumatik bude nižší, než jaké bylo. Rozhodně jsme nečekali, že budeme nejrychlejší, překvapila nás ale rychlostní ztráta na ty vpředu,“ řekl Russell.

„Všechno je o pneumatikách, jednou se zdá, že jsme schopni přimět je pracovat, jindy se trápíme. Je to škoda, dnes jsme to ale evidentně udělali špatně.“