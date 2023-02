Hamilton umí prohrávat lépe než většina jezdců, soudí hlavní inženýr Mercedesu

Hlavní závodní inženýr Mercedesu Andrew Shovlin chválí Lewise Hamiltona za to, jakým způsobem umí reagovat na porážky ve formuli 1.

Andrew Shovlin spolupracuje s Lewisem Hamiltonem od roku 2013, tedy od chvíle kdy britský závodník přestoupil z McLarenu do Mercedesu.

Za tu dobu společně oslavili řadu úspěchů, včetně Hamiltonových šesti titulů, ale také pár bolestivých proher. Jedna z nich přišla v roce 2016, kdy Hamiltona v boji o titul zdolal jeho týmový kolega Nico Rosberg, další pak v sezoně 2021, kdy vítěze 103 závodů v F1 za kontroverzních okolností připravil o další mistrovský primát Max Vesrtapen.

„Nemůžete říct Lewisovi, aby byl šťastný, když prohraje závod. Takhle to nefunguje,“ vysvětlil Shovlin v rozhovoru pro BBC s tím, že se Brit dokáže poučit z chyb.

„Nicméně umí prohrávat velmi dobře. Je v tom vlastně lepší než většina jezdců, se kterými jsem spolupracoval. Je to proto, že umí pochopit, v čem se musí zlepšit a kde mu daná šance unikla,“ upřesnil hlavní závodní inženýr Mercedesu.

„Neužívá si to, ale je to o výsledku v nadcházejícím závodě. Není to tak, že by se smál, nebo poskytl pěkný rozhovor.“

Podle Shovlina se Hamilton dokáže poučit a vrátit se tak zpět do hry i díky jeho talentu a pracovní morálce.

„Lewis má ohromný talent, ale je to především díky jeho ochotě se neustále rozvíjet a zlepšovat. Má rovněž hodně málo špatných dnů, a i během nich je dobrý jako ostatní. Tahle vlastnost ho dostala tam, kde je – konzistence. A když má svůj den, je prostě fenomenální,“ uzavřel Shovlin.