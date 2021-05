Hamilton ukázal prstem na ohebné zadní křídlo Red Bullu. Podle Hornera to má od Wolffa

Vůz formule 1 se během jízdy různým způsobem deformuje a ohýbá. Působí na něj obrovské síly – přetížení, přítlak.

Týmy však před léty vyráběly záměrně „ohebná“ přední křídla. Dnes se provádí přísné testy, při kterých se měří průhyb křídel pomoci závaží. V pravidlech jsou jasně definované síly, místa měření i povolený průhyb.

Většinou se tohle téma řešilo v souvislosti s předními křídly, ale ve Španělsku vzbudilo u Red Bullu pozornost zadní křídlo. Hamilton už po kvalifikaci upozornil, že se při jízdě ohýbá. Nutno říct, že totéž dělají i křídla jiných týmů.

„Red bully jsou na rovinkách opravdu rychlé,“ řekl Hamilton po kvalifikaci. „Mají na zadní části vozu ohebné křídlo, díky kterému získali minimálně tři desetiny.“

Christian Horner odmítl, že by tým dělal něco proti pravidlům. „Auto je samozřejmě důkladně prověřováno, probíhají zátěžové testy a nejrůznější zkoušky, kterými musí projít,“ řekl Christian Horner, kterého cituje RaceFans. „FIA je s vozem naprosto spokojená, prošel všemi testy, které jsou dost přísné.“

Horner řekl, že ho Hamiltonovy poznámky o zadním křídle překvapily a celkem jasně naznačil, že to nemá ze své hlavy.

„Je to něco, o čem se mi Toto již dříve zmínil. Pochybuji, že to byl Lewisův názor, pravděpodobně to přišlo odjinud.“

Max Verstappen sice vedl 54 ze 66 kol, ale nakonec vyhrál Lewis Hamilton a to zásluhou lepší strategie a nejspíše i lepší závodní rychlosti.

„Mercedes v testech neukázal svůj skutečný potenciál. Od Bahrajnu jsou na tom dobře, zejména co se týče závodního tempa,“ řekl Horner.

„Samozřejmě půjde o vývoj a efektivní vývoj, vývoj v rámci omezení, která jsou samozřejmě spojena i s konstrukcí nového vozu pro příští rok, takže to představuje vlastní výzvu.“