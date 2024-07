Hamilton údajně jedná o odkoupení týmu Gresini z MotoGP

Motoristický server The Race na základě informací z několika zdrojů uvedl, že má Lewis Hamilton zájem o převzetí týmu Gresini z motocyklového šampionátu MotoGP, a to konkrétně od jeho šéfky a majitelky Nadii Padovaniové.

Stáj Gresini, kterou založil dnes již zesnulý bývalý jezdec Fausto Gresini, má v rámci motocyklového mistrovství světa dlouhou tradici a vedle vrcholného šampionátu MotoGP, kde závodí se stroji Ducati, působí také v podpůrných seriálech Moto2 a MotoE. V rámci MotoGP tým od přechodu na italské motocykly prožívá svoji nejúspěšnější éru a letos za něj dokonce závodí i šestinásobný šampion Marc Márquez.

K MotoGP má z pohledu fanouška blízko i samotný Lewis Hamilton, který se svou přízní k motocyklům nikdy netajil a před 5 lety se dokonce svezl i se speciálem MotoGP, a to při rošádě s Valentinem Rossim, který tehdy na okruhu ve Valencii na oplátku usedl do vozu F1.

Vstup Hamiltona se svým týmem do MotoGP by se jistě zamlouval i společnosti Liberty Media, která vlastní šampionát F1 a nyní je i v procesu převzetí motocyklového mistrovství světa. Sedminásobný mistr světa F1 by totiž tímto krokem mohl přispět k propojení obou šampionátů, což je něco, o co by v budoucnu mohla usilovat i Liberty Media.