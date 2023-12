Hamilton u Red Bullu? V žádném případě, řekl Marko Hornerovi

Na konci sezóny se objevila informace, že Lewis Hamilton začátkem roku oslovil Red Bull ve snaze zjistit, zda je šance přestoupit. Slova Christiana Hornera strhla lavinu reakcí, ve které se Horner, Wolff a Hamilton nedokázali shodnout, kdo koho vlastně kontaktoval.

Mezi týmovými kolegy to občas vře, ale v poslední době vidíme spíše relativně poklidné atmosféry ve všech týmech. Poslední skutečnou rivalitou, kterou okořenil souboj o titul, jsme viděli u Mercedesu v době, kdy byl Hamiltonovým týmovým kolegou Nico Rosberg.

Mohli bychom někdy vidět u jednoho týmu Verstappena a Hamiltona? Je to prakticky vyloučeno. Verstappen má smlouvu s Red Bullem do roku 2028 a Hamilton prodloužil s Mercedesem do roku 2025.

„Christian mě informoval a ukázal mi textovou zprávu, kterou obdržel, ale já jsem mu řekl: ‚Hamilton a Max, to nebude nefungovat.‘“

„Bylo tam příliš mnoho akce a jak to říct... v roce 2021 napětí. A na druhou stranu si nemůžeme dovolit mít dva nejdražší jezdce v jednom týmu.“

„To se prostě nikdy nestane. Takže jsem Christianovi řekl: ‚V žádném případě.‘“