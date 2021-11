Hamilton suverénně ovládl premiérový závod F1 v Kataru

Hamilton s téměř půlsekundovým náskokem porazil v sobotní kvalifikaci druhého Maxe Verstappena z Red Bullu. Po startu si bez problémů udržel první místo a postupně navyšoval svůj náskok.

„Bylo to celkem jednoznačné. Byl jsem vpředu osamocen. Samozřejmě si užívám závody, kde se bojuje. Dnes jsme ale tyto body potřebovali. Myslím tedy, že to byla od týmu velmi dobrá práce na voze a během zastávek v boxech,“ řekl Hamilton, který v Kataru získal 102. vítězství v kariéře. V kvalifikaci pak dosáhl rovněž na 102. pole position.

Druhým vítězstvím v řadě Hamilton opět snížil Verstappenův náskok v čele průběžného pořadí na osm bodů.

„Jsem za tyto body opravdu vděčný. Je to skvělý rok, takže dosáhnout v této fázi sezóny na dvě vítězství v řadě je skvělé, úžasný pocit a pro další dva závody nás to staví do dobré pozice.“

Bottas závod nedokončil

Druhý pilot Mercedesu Valtteri Bottas se závodem v Losailu protrápil. Kvůli penalizaci za nezpomalení při žlutých vlajkách v kvalifikaci dostal penalizaci odsunu o tři pozice.

Do závodu vyrážel z šestého místa, po startu se ale propadl až za bodovanou desítku. Fin se postupně propracovával pořadím vpřed, ale ve 34. kole jej postihl defekt pneumatiky. Devět kol před cílem pak Bottas ze závodu odstoupil.