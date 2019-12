Hamilton stvrdil šestý titul mistra světa vítězstvím v posledním závodě

Hamilton neměl v Abú Dhabí soupeře. Po startu z pole position si udržel první pozici, svůj náskok postupně navyšoval a s přehledem jezdil na prvním místě. O vedení nepřišel ani během zastávek v boxech a po 55. kolech na okruhu Yas Marina zakončil sezónu, ve které získal svůj šestý titul mistra světa, 84. vítězstvím v kariéře ve formuli 1.

„Nemyslím si, že bych myslel na něco jiného, než že chci, aby byl závod dokonalý. Když jste o tolik vpředu, je snadné pustit míč. Myslím na lidi, kteří tu byli přede mnou, myslím na to, co jsem udělal v minulosti. Jen jsem se snažil jet dokonale každou zatáčku a nepřestávat,“ řekl Hamilton.

„Myslím, že dnešní závod pro mě byl skutečně skvělý. Velmi vyrovnaný, žádné chyby a tým také odvedl skvělou práci. Řekl bych, že jsem se dnes snažil zlepšit v mnoha oblastech, jako v práci s pneumatikami. Zjistit, zda to dokážu udělat lépe, dostat z vozu ještě více a vyšlo to. Pokračujeme v tvrdé práci i poté, co jsme vyhráli šampionát,“ dodal.

Bottas stíhací jízdu dotáhl na čtvrté místo

Ačkoliv mu o méně, než jednu sekundu unikly stupně vítězů, Bottas si závěrečný závod sezóny po stíhací jízdě z posledního místa užil. Fin startoval z konce startovního pole kvůli penalizaci za využití nadlimitního počtu komponent pohonné jednotky.

„Byl to skutečně obtížný závod. Dával jsem do toho vše, co jsem mohl, musím ale říct, že probojovávat se zezadu byla velká zábava,“ přiznal Bottas.

„Dnes jsme měli skutečně silné auto, ale nebyl to nejjednodušší závod. Na začátku jsme jeli téměř 20 kol bez DRS a kvůli tomu byl postup pořadím složitější. Snažil jsem se, ale mám pocit, že jsem nemohl udělat více, takže s dneškem jsem celkem spokojen. Bylo by samozřejmě hezké být na stupních vítězů, ale na tom nezáleží.“

Bottas se letos stal vicemistrem světa, když skončil o 87 bodů druhý za svým týmovým kolegou Hamiltonem.

„Z této sezóny jsem si odnesl velkou sebejistotu. I dnes, ačkoliv jsem skončil čtvrtý, což není skvělý výsledek, když jste v Mercedesu, z toho mám skutečně velkou radost, protože to byl jeden z mých nejlepších závodů sezóny,“ řekl Bottas, který letos získal čtyři vítězství a pět pole position.

Foto: Getty Images / Charles Coates