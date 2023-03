Hamilton stále hledá důvěru ve vůz W14

Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton po druhé kvalifikaci letošní sezóny formule 1 přiznal, že má stále problém důvěřovat letošnímu modelu Mercedesu W14, když v kvalifikaci na Velkou cenu Saúdské Arábie obsadil až osmé místo.

Na nejrychlejšího Sergia Péreze z Red Bullu přitom na rychlé městské trati ztratil téměř sekundu. Jeho týmový kolega George Russell byl o téměř půl sekundy rychlejší a zajel čtvrtý čas.

„Vůz je tam, kde je. George odvedl skvělou práci, je ve druhé řadě. Auto má zjevně výkon, já se ale necítím být s tímto autem propojen,“ řekl Hamilton.

„Je jedno, co dělám, co změním, nemohu v něj získat důvěru. Jsem z toho trochu bezradný. Nic ale není nemožné. Dnes jsem z auta víc dostat nemohl, ale musím to zkoušet dál,“ dodal Hamilton, který si díky penalizaci Charlese Leclerca na roštu o pozici polepší.

Russell je nadšený

Stejně tak se o místo dopředu posune také Russell, který ve druhé řadě poskočí na třetí místo na roštu. Do závodu vyrazí za Pérezem a Fernandem Alonsem.

Russell má z výsledku kvalifikace velkou radost.

„Jako jezdec dělám vše, abych pomohl týmu posunout se vpřed a vyvíjet. Na simulátoru pracuji více než kdy dříve a zkouším věci. Když pak přijede na trať a jako tým dosáhnete více, než v co jste doufali a očekávali, je to neuvěřitelně uspokojující,“ řekl Russell.

„Jedna malá část je frustrovaná, že nebojujeme o pole position a vítězství, jako jezdec to ale musíte vytěsnit a soustředit se na maximalizaci výkonnosti. A jsem neskutečně spokojen s tím, co jsme dnes předvedli.

„Máme spoustu dobrých nástrojů. V továrně máme dobrý simulátor, máme dobrou skupinu lidí. A tím, co jsme udělali přes noc a dnes ráno jsme se dostali do opravdu, opravdu slušného okna.“