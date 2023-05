Hamilton špatně nese, že už není nejlépe vydělávajícím pilotem v F1, tvrdí Marko

Konzultant Red Bullu Helmut Marko si myslí, že Lewisi Hamiltonovi vadí, že už nemá nejlepší jezdeckou smlouvu ze všech pilotů F1.

I když nejsou výplaty jezdců oficiálně známy, několik zdrojů uvádí, že jezdcem s nejvyšší gáží je momentálně Max Verstappen, jenž by si měl díky Red Bullu ročně přijít asi na 55-60 milionů dolarů.

Nizozemec současný jezdecký kontrakt podepsal vloni v létě s tím, že by smlouva měla vypršet na konci sezony 2028. Dnes již dvojnásobný mistr světa se díky tomu stal nejlépe honorovaným závodníkem královny motorsportu.

Tento status přitom dlouhé roky náležel Lewisi Hamiltonovi, který si momentálně vydělá kolem 35-40 milionů dolarů ročně.

Podle poradce Red Bullu Helmuta Marka tento fakt britského jezdce trápí.

„Jsou dvě věci, které Hamiltonovi vadí. Zaprvé už není mistrem světa a v budoucnu se jím znovu stane jen velmi těžko. Ví, že v Red Bullu pro něj neexistuje místo a to, že by si případně s Ferrari ze sportovního hlediska polepšil, není jasné,“ uvedl Marko v rozhovoru pro F1-Insider a pokračoval:

„Kromě sportovního hlediska je Lewis velmi nerad, že už není nejlépe vydělávajícím jezdcem ve formuli 1. Tím je nyní Max Verstappen. S pomocí Ferrari by to alespoň mohl změnit,“ zmínil bývalý rakouský závodník v kontextu spekulací, že by italská stáj mohla mít o Hamiltona zájem.