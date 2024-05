Hamilton: Současné pneumatiky mají hrozně úzké pracovní okno

I když se F1 za dlouhá desetiletí v mnoha ohledech proměnila, stále platí, že pneumatiky hrají zásadní roli. Týká se to i současnosti, a to přesto, že již řadu let obutí do pro formuli 1 dodává jediná společnost, takže již nejsme svědky tzv. války pneumatikářů.

S tím, jak dostat z pneumatik maximální výkon, momentálně bojují prakticky všechny týmy. Potvrdilo se to i v nedávné GP Miami, kde specifický povrch a rozpálený asfalt zamotaly hlavu nejednomu inženýrovi z padoku F1.

Problémy měli i u Mercedesu, jehož vůz je obecně velmi citlivý na různou teplotu pneumatik.

„Myslím, že se pohybujeme v opravdu malém pracovním okně, co se teplot pneumatik týká. Rozhodně si za celou svou kariéru nepamatuji, že bychom někdy měli tak úzké pracovní okno,“ uvedl pilot Mercedesu Lewis Hamilton, jehož slova cituje Autosport.

„Upřímně řečeno, v současnosti je to asi ta nejvíc frustrující věc. Když se podíváte zpátky do doby, kdy jste měli k dispozici mnohem širší pracovní okno, tak stačilo optimalizovat vyvážení a pak mít dobrou přilnavost po celé kolo,“ prohlásil dále britský závodník.

Podobné pocity, jako sedminásobný mistr světa Hamilton, hlasí například i jezdec Williamsu Alexander Albon.

„Jde více o pneumatiky než o cokoli jiného. Když jedete o trochu rychleji, znamená to, že zpomalujete. I v kvalifikačních kolech musíte o pneumatiky pečovat skoro jako v závodech, abyste je udrželi při životě,“ podotkl thajsko-britský závodník.