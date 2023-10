Hamilton si zasloužil kritiku za přecházení dráhy, ale nikoliv za incident s Russellem, tvrdí Herbert

Bývalý pilot F1 Johnny Herbert zkritizoval Lewise Hamiltona za to, že během GP Kataru přeběhl v průběhu závodu trať. V otázce srážky s týmovým kolegou se ho však zastal.

Lewis Hamilton neprožil během uplynulé GP Kataru příliš dobrou neděli.

Nejprve se v nájezdu do první zatáčky střetl se svým kolegou Georgem Russellem a jelikož jeho vůz následně již nebyl pojízdný, musel ze závodu odstoupit.

Tím však trable sedminásobného šampiona neskončily. Místo toho, aby se jezdec Mercedesu bezpečně vrátil do boxů, zamířil si to do depa přímo přes závodní dráhu, čímž ohrozil nejen sebe, ale i projíždějící závodníky.

Hamilton si za své jednání vysloužil nejen pokutu od FIA ve výši 50 tisíc euro (půlku z toho podmíněně), ale i kritiku z několika stran.

K situaci se vyjádřil i vítěz tří závodů F1 z devadesátých let Johnny Herbert.

„Lewis Hamilton je určitě vzorem. Jeho chůze po trati byla ale špatně,“ řekl Herbert pro Lucky Block.

Na druhou stranu měl však Herbert pro Hamiltona i slova zastání – a to v případě jeho incidentu s Russellem.

„Kritika, která se na něj snesla za nehodu s Russellem v první zatáčce, nebyla fér, jelikož takové věci k závodění patří. Stačilo pár centimetrů a všechno by bylo v pořádku,“ prohlásil bývalý pilot týmů Benetton či Stewart.

„I sedminásobný mistr světa dělá chyby. I ti nejlepší dělají chyby. A Lewis udělal ve své kariéře jen velmi málo chyb. Těžko bych je spočítal na prstech jedné ruky. Někdy si prostě myslím, že by sport měl nechat jezdce závodit, nechat je a nevytvářet tolik pravidel, která zasahují do samotného závodu,“ dodal 59letý Herbert.