Hamilton si užívá atmosféru, kterou vytváří fanoušci na Zandvoortu

V rozhovoru po kvalifikaci, který s nejlepšími jezdci vedl další nizozemský závodník Giedo van der Garde, Hamilton ocenil nizozemské fanoušky, kteří v průběhu rozhovoru bučeli.

„Chci jen vyjádřit velké díky všem oranžovým, nizozemským fanouškům, kteří jsou tady. Je to skvělý podnik, úžasná trať. Opravdu rád jezdím do této země a vážím si přivítání. Jsou tu skvělí sportovní fanoušci a miluji, jak je to tu skvělé. Opravdu si toho vážím,“ řekl Hamilton.

Po prvních pokusech v Q3 přitom Hamiltonovi patřilo až třetí místo se ztrátou 345 tisícin na Verstappena. Jak pilot Red Bull, tak sedminásobný mistr světa se ale dokázali zlepšit a Hamilton se Verstappenovi výrazně přiblížil.

„Max zajel skvělé kolo, já byl velmi blízko. Snažil jsem se ho dostihnout, kvůli ztracenému včerejšímu tréninku (ve druhém tréninku odjel Hamilton kvůli problémům s pohonnou jednotkou jen tři kola, pozn. redakce) to dnes bylo obtížnější, ale dal jsem do toho všechno, on ale odjel fantastické kolo a zaslouží si pole position.“

Jezdci se však shodují, že předjíždění bude na okruhu Zandvoort velmi obtížné. „Bude to těžké. Je to náročný okruh na předjíždění. Je to ale skvělé místo na závodění. Velkou roli bude hrát strategie. Bude tu ale takové publikum, už nějakou dobu jsme neviděli takové množství lidí. Doufám, že zítra nám trať pomůže udělat dobrý závod. Je to velmi, velmi obtížný okruh, kvůli čemuž je ale skvělý na řízení.“

Bottas ve druhé řadě

Za sebou bude mít Hamilton týmového kolegu Valtteriho Bottase. Ten v prvním pokusu v Q3 dokonce překonal Hamiltona, v závěru se ale už nezlepšil.