Hamilton si připadal pomalý

Lewis Hamilton (4./4.)

Hamilton do Kataru přijel v dobrém rozpoložení, když se mu minulý týden podařilo po startu z desátého místa ovládnout GP Brazílie. Na Verstappena tak ztrácí už jen 14 bodů. Páteční tréninky mu však na okruhu Losail nevyšly zcela podle představ.

„Ani nevím, jak velkou mám ztrátu, ale je značná. Nejsem ani náhodou blízko. Jsem docela pomalý, musím zjistit, co je příčinou.

Dneska bylo hodně věcí poprvé, bylo proto potřeba zjistit, jak se bude auto chovat. Cítil jsem docela velký rozdíl mezi střední a měkkou směsí pneumatik. Měkká podle mě nebyla zrovna povedená. Ale jak jsem řekl, jsme tu poprvé, takže se pořád učíme,“ přiznal Hamilton.

Valtteri Bottas (3./1.)

Finský závodník byl v porovnání s Hamiltonem o poznání spokojenější. První místo ve druhém tréninku je prý ideálním vstupem do závodního víkendu.

„Lépe jsme na nové trati ani nemohli začít. Nastavení nám dnes sedlo. Už v prvních kolech byl vůz pěkně vyvážený, takže před druhým tréninkem jsme podnikli jen minimální úpravy. Tým odvedl pořádný kus práce.

Samozřejmě máme před sebou ještě spoustu práce, i po stránce řízení. Ve dvou trénincích se nedokážete ještě dostat do maximální formy.

Co se zítřka týče, těžko dělat nějaké předpovědi. Ale jak jsem řekl, cítím se fajn, což je slibné. Tréninky byly dobré, ale pořád to byly jen tréninky. Snažili jsme se naučit, co šlo,“ řekl Bottas, podle kterého bude velkým tématem tohoto víkendu využívání traťových limitů.