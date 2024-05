Hamilton si po neúspěchu v rozstřelu pochvaluje osmé místo v kvalifikaci

Sedminásobný mistr světa je přesto potěšením tím, že se kvalifikoval lépe než v pátečním rozstřelu do sprintu, kde nepostoupil mezi deset nejrychlejších a zajel až dvanáctý čas.

„Řekl bych, že celkově to byl mnohem lepší den. Ve sprintu jsme se alespoň posunuli vpřed. A v kvalifikaci jsme se pak dostali do Q3, což je pozitivní. Q3 nebyla nejlepší, ale jsem rád, že jsem se tam dostal. Je pro nás ale těžké ztrácet osm desetin,“ řekl Hamilton.

„Bojujeme s Haasem a nevím, jestli je to naše skutečná rychlost, nebo jestli je to pneumatikami. Myslím, že tyto pneumatiky v sobě mají hodně, my se ale trápíme. Celý rok nejsme schopni je naplno využít.“

Hamilton si také postěžoval, že ačkoliv povětrnostní podmínky byly v průběhu kvalifikace neměnné, on nedokázal zajíždět vyrovnané časy.

„Teplota trati byla po celou dobu podobná, také přilnavost trati byla velmi dobrá. Tyto pneumatiky jsou ale velmi citlivé a řekl bych, že máme problém přimět pneumatiky fungovat tak, aby využily maximálního potenciálu v průběhu celého kola.“

Russell doplní Hamiltona ve čtvrté řadě

Zatímco do sprintu vyráželi jezdci Mercedesu z šesté řady, na roštu hlavního závodu jim bude patřit kompletně čtvrtá řada. Stejně jako ve sprintovém rozstřelu i tentokrát Hamiltona překonal jeho týmový kolega George Russell. Sedmou pozici na roštu si Brit zajistil o 40 tisícin rychlejším časem.