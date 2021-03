Hamilton si nemyslí, že je tohle jeho poslední sezóna

Zisk osmého titulu a konec ve F1. Podle některých možný scénář Hamiltonovy další kariéry. O budoucnosti Brita a jezdecké sestavě Mercedesu se bude nepochybně v následujících týdnech a měsících spekulovat. Jak to vidí samotný Hamilton?

„Ne, v současné pozici, ve které se nacházím, nemám pocit, že by to byl konec,“ řekl Hamilton v Bahrajnu.

„Nemám pocit, že by to byl konec, ale v dalších zhruba osmi měsících zjistím, zda jsem připraven skončit, nebo ne. Osobně si to nemyslím. Ale nikdy nevíte.“

„Chtěl jsem jednoroční smlouvu... jsem tomuto sportu plně oddaný. Myslím si, že tento sport je na tom nejlepším místě, jaké kdy bylo z hlediska kroků, které podnikáme.“

Hamilton uvedl, že mu před letošní sezónou rozhodně motivace nechybí. „Miluji to, co dělám. Přijíždím sem více nadšený, než tomu bylo v minulosti po dlouhou dobu. Budeme mít velkou bitvu, tak či tak, což je něco, co jsem vždy miloval.“