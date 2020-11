Hamilton si nebere servítky: Po***li nám fantastický Istanbul

Lewis Hamilton (15./4.)

V Turecku se naposledy jelo před devíti lety. Vedení okruhu před nedávnem nechalo vyměnit povrch trati. Před prvním tréninkem byla trať omyta vodou, aby byla zbavena nečistot. Z jízdy na istanbulské trati se stala velká výzva. Lewis Hamilton je ke změnám značně kritický.

„Okruh samotný je fantastický a opravdu nechápu, proč utratili miliony za nový povrch. Vím, že se tu v posledních letech moc nejezdilo, možná stačilo povrch pořádně vyčistit a neutrácet zbytečně tolik peněz.

Povrch trati je horší než v Portugalsku. Pneumatiky nefungují a sami jste viděli, že to bylo jak někde na zimním stadionu. Jízdu na trati si teď oproti minulosti nemáte jak užít. Nemyslím si, že se to nějak změní.

Celé kolo je šílené. Je to jako by všude na asfaltu byly kaluže. Když jedete na slickách, při akceleraci to klouže jako blázen. Gumy se dostatečně nezahřívají. Jakmile mají o deset nebo i dvacet stupňů méně, než by měly mít, jednoduše nefungují.

Z nějakého důvodu je tu asfalt opravdu extrémně hladký. Na starších okruzích není povrch tak dokonale rovný a pneumatiky mají lepší možnosti se zahřát. Tady je to opravdu jak zrcadlo, všechno je ploché, asfalt skoro září a je mastný. Je to S****a s velkým S,“ řekl Hamilton nekompromisně. Podle šestinásobného mistra světa by Pirelli bývalo udělalo lépe, kdyby přivezlo měkčí směsi pneu.

Valtteri Bottas (9./3.)

Finský závodník byl při hodnocení prvního dne závodního víkendu v Turecku o poznání smířlivější. Bottasovi dnes pomohly zkušenosti z rally.

„Popravdě mě to docela bavilo, opravdu se to od rally chvílemi moc nelišilo. Opravdu klíčové je tu dostatečně rychle zahřát pneumatiky. V testování i některých chladnějších závodech jsme se se studenými pneumatikami již učili zacházet. Dneska to ale opravdu bylo extrémní, asfalt je vážně neskutečně hladký.

Jednoznačně nejlépe tu funguje měkká směs, na předních pneumatikách občas dochází k drolení, ale přesto mají rozhodně nejlepší přilnavost. Uvidíme, trať se bude určitě vyvíjet. Máme tu ještě mnoho nevyřešených otázek, co se strategie a nastavení týče. Za daných podmínek to bude loterie,“ tuší Bottas.