Hamilton si myslí, že i kdyby porazil Verstappena ve stejném autě, kritiky by neumlčel

„Mé dovednosti se zlepšují,“ řekl Hamilton pro magazín GQ. „Má intuice a porozumění strategii, moje chápání pneumatik ... jsou stále silnější a to jsem nečekal. Nevěděl jsem, kdy začnu stagnovat, ale uvědomuji si, že se zlepšuji a to je skvělý pocit.“

„Bez tvrdé práce to ale nepřijde. Není náhoda, že jezdím tak, jak jezdím. Samozřejmě nyní žijeme ve sportu, kde je mezi všemi týmy velký rozdíl. Lidé se snaží znehodnotit to, co dělám, kvůli autu, které mám, takže bezpochyby bych byl rád, kdyby každý měl stejné auto a soutěžilo se na trati, která vám umožňuje závodit.“

Hamilton je ale skeptický, že by i v takovém případě všichni ocenili jeho kvality. „Fernanda jsem porazil hned v první sezóně. Měl jsem 22, byl jsem nováčkem a skončil jsem před ním.“

„Dnes mluví všichni o Maxovi. Pravděpodobně se to nikdy nestane, ale kdy přišel Max do mého týmu, odvedl bych práci, kterou v současné době dělám, a porazil ho, lidé by řekli: ‚Hm, je to zmanipulované.‘“