Hamilton si musí dávat pozor. Další napomenutí mu přinese penalizaci

Nikita Mazepin měl co dělat, aby se ve třetím tréninku vyhnul Hamiltonovi, který byl v pomalém kole. Mercedes za to dostal pokutu 25 000 euro a Hamilton napomenutí.

Pro Hamiltona to bylo letošní druhé napomenutí. To první dostal v Mexiku po prvním tréninku, kdy při návratu na trať v prvních zatáčkách nedodržel pokyny ředitele závodu.

Hamilton si bude muset nyní dávat pozor. Pokud by dostal třetí napomenutí, čekal by ho trest v podobě penalizace poklesu o 10 míst. Ve sportovních pravidel je ještě upřesněno, že dvě napomenutí musí být za situaci na trati – napomenutí může jezdec dostat třeba také za zmeškání hymny apod.

Hamilton bude muset být ostražitý do kvalifikace v Abú Dhabí. Napomenutí na rozdíl od trestných bodů neplatí rok ale do konce sezóny. Pokud by byl Hamilton napomenut po posledním závodě, dostal by sice formálně penalizaci, ale ta by byla aplikována pro „další“ závod, který ovšem už nebude. V roce 2022 začnou jezdci s čistým štítem.