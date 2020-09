Hamilton si Mugello zamiloval, jen se ho ještě nenaučil

Lewis Hamilton (4./2.)

Zatímco Valtteri Bottas v prvním i druhém tréninku udával tempo, Lewis Hamilton se trochu hledal. Ztrácí prý zejména v úvodní části trati.

„Okruh se mi líbí, je rychlý. Představuje opravdovou výzvu, jen mi to tu zatím moc nejde. Ale pracuji na tom. Snažím se jet na hraně. Myslím, že jsou části, kde se mi už celkem daří, třeba poslední sektor se mi povedlo dát dohromady celkem pěkně.

První a druhý sektor mi tolik nesedí. Horší je to v tom prvním. Tam můžu hodně získat. Max a Valtteri jsou tu velmi rychlí, takže se přes noc pokusím naučit co nejvíc a zítra se vynasnažím to napravit.

Některé sekce tu jsou skoro jak na okruhu v Istanbulu. Třeba ta trojitá levotočivá zatáčka. Je to neskutečně rychlé. V zatáčkách šest, sedm a osm je to opravdu intenzivní. Je to parádní zkušenost. Nebude tu snadné hlídat si pneumatiky. Myslím, že nebudu jediný.

Není tu čas na hry. Je to nekompromisní trať. Všechny sekce jsou středně nebo velmi rychlé. Pod čtvrtý stupeň se tady prakticky nedostanete. Navíc tu není moc únikových zón. V osmé a deváté zatáčce jsem se doslova modlil, aby to pneumatiky vydržely.

Je to jeden z fyzicky nejnáročnějších okruhů. Dvojité pravotočivé zatáčky tu hodně napínají krk. Užívám si to,“ řekl Hamilton.

Valtteri Bottas (1./1.)

Vítěz úvodní GP Rakouska si nemůže Mugello vynachválit. I finskému závodníkovi rychlost tradiční toskánské trati učarovala.

„Je to parádní zábava, hodně cool trať. Hlavně po první zatáčce, ta historická sekce – fantazie. První sektor je skvělý, druhý zrovna tak. Každé kolo jsem si neskutečně užíval. Je to jedna z fyzicky nejnáročnějších tratí, o tom není pochyb. Pořádně to pocítíme až v závodě, ale už dnes jsme viděli náznaky. Bude to perná neděle, ale jsem na to připraven a těším se.

V prvním sektoru jsem se potýkal s nedotáčivostí. Pár nedostatků by se našlo i ve druhém sektoru, byť ve výrazně menší míře. Můžeme se ještě poměrně výrazně zlepšit, takové je to na každé pro nás nové trati.

Vůz se určitě bude zlepšovat, jezdci ale o to více, jak se budou s okruhem postupně seznamovat. Náročné je to tu i pro pneumatiky. Ale je to mnohem menší problém, než jsme čekali. V rychlých zatáčkách zkrátka k jistému přehřívání dochází, navíc v neděli má být docela horko,“ tuší Bottas.