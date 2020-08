Hamilton si jel vlastní ligu, říká Wolff, který před závodem favorizoval Verstappena

Hamilton získal své 88. vítězství ve formuli 1 dominantním způsobem. V cíli závodu byl 24 sekund před Verstappenem.

„V tuto chvíli jezdí svou vlastní ligu. Musím to tak opravdu říct,“ uvedl Wolff po závodě.

„Měl to zcela pod kontrolou. Přepnul motor, aby ušetřil pár kilometrů pro obtížnější závody. Nejzajímavější pro mě bylo nakonec to, že jsme byli připraveni nasadit měkké pneumatiky na jeho auto, protože nezbývalo moc kol a byla to logická volba, ale on řekl: ‚nedávejte mi měkké, dejte mi střední.‘“

„Vidíte Valtteriho ztracený závod. Nasadili jsme Valtterimu měkké. Logicky měl dohnat Verstappena a předjet ho, ale pneumatika neměla přilnavost.“

„Co mi dělá největší radost je to, že po náročném víkendu v Silverstone na velmi horkém asfaltu jsme se dokázali vzpamatovat, učinit správné závěry a vyhrát za stejných podmínek – a to jde na konto skvělé práce, která byla vykonána v továrně od týmu přes dynamiku auta a chlapci přes simulace. Podíleli se na tom všichni inženýři. Ukazuje to sílu týmu.“