Hamilton si je jist, že Red Bull neukázal všechno

Lewis Hamilton (7./1.)

Minulý víkend na Red Bull Ringu patřil Maxi Verstappenovi. Vyhrál kvalifikaci i závod. Po prvním dni závodního víkendu GP Rakouska to vypadá, že by hegemonie Red Bullu na domácím okruhu mohla skončit. Hamilton si tím však vůbec není jistý.

„Určitě mají ještě nějaká esa v rukávu, to je mi naprosto jasné. Zároveň je ale pravda, že jsme dosáhli určitého progresu. Myslím si ale, že oproti nám mají zhruba dvě desetiny, nebo desetinu a půl náskok.

Děláme kroky kupředu, ale na smazání těch dvou desetin to zatím není. Kvalifikační simulace vypadaly dobře. Čekám ale, že Red Bull se zítra nebude tak šetřit.

Mají kvalifikační fazónu podobnou té, jakou jsme dříve mívali my. S kluky s týmu jsme to řešili, netuším, kde tu rychlost nabrali, ale je to působivé. Musíme zamakat a pokusit se jich zítra chytit.

V prvním tréninku to bylo obtížnější, zkoušel jsem jiné nastavení, které mi nesedlo. Pak jsem se víceméně vrátil k nastavení z minulého týdne a provedl na něm několik malých změn a cítil jsem se výborně. Celkově jsem tak docela spokojený.

Auto už asi moc měnit nebudu. Většinou opravdu platí, že pokud to není rozbité, je lepší to neopravovat. Jakékoliv štelování tak bude jen miniaturního rázu,“ řekl Hamilton.

Valtteri Bottas (4./2.)

Bottas byl v pátek o poznání spokojenější než před týdnem. I finský závodník však varuje před sílou Red Bullu.

„Když jedete druhý víkend za sebou na stejném okruhu, rozestupy se snižují a stává se z toho hra v jemném ladění vozu. Velké skoky ve výkonnosti nemůžete čekat. Myslím, že jsme dnes začali dobře, je to mnohem lepší než před týdnem. Snad na tom dokážeme stavět.

Je to samozřejmě jen trénink, nikdy nevíte, co zkoušejí ostatní, ale jsme v lepší formě než před týdnem. Red Bull je bezpochyby stále velmi silný.

Myslím, že nám stále ujíždějí na rovinkách, což nás trochu znevýhodňuje. Uvidíme v kvalifikaci, kdy už nikdo nebude motory šetřit,“ prohlásil Bottas.