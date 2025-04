Hamilton si jako jediný z první desítky polepšil

Sedminásobný mistr světa byl po kvalifikaci zklamaný. Po startu zůstalo pořadí na čele nezměněné, v šestém kole si Hamilton poradil s Hadjarem a dostal se před pilota Racing Bulls na sedmé místo.

Hamilton zvolil na rozdíl od ostatních jezdců v první desítce pro start tvrdou sadu pneumatik. K mechanikům tak zamířil dlouho po ostatních pilotech až ve 30 kole. Po zastávce sice dojížděl Andreu Kimiho Antonelliho, jezdec Mercedesu mu ale postupně začal ujíždět.

„Dnes jsem udělal maximum. Ve srovnání s vozy přede mnou mi opravdu chyběl výkon. Ani z pneumatik nedokážu dostat to nejlepší,“ řekl Hamilton.

„Našli jsme na autě něco, co v posledních třech závodech nedosahovalo své výkonnosti, takže doufám, že až to opravíme, začnu dosahovat lepších výsledků.“

Leclerc: Ferrari nemá rychlost

Ze čtvrtého místa je zklamaný Charles Leclerc. Monačan přiznal, že Ferrari tento víkend zvolilo správné vyvážení vozu a strategii, ale rychlostně jeho vůz jednoduše na lepší než čtvrté místo neměl.

„V autě už toho více nebylo. Odvedli jsme dobrou práci s vyvážením a se strategií, o to větší zklamání to je, když uděláte všechno správně a skončíte čtvrtí. Zkrátka tam není rychlost,“ řekl Leclerc.

„Se svým jezdeckým stylem jsem se vydal specifickým směrem a cítím, že mi to pomůže častěji vytěžit z auta maximum. Pokud mi to bude fungovat, pak si věřím, ale pokud to znamená, že jsme čtvrtí, pak to není skvělé.“