Hamilton si chce užít každý moment svého posledního víkendu v Mercedesu

Hamiltona čeká po dvanácti letech poslední závodní víkend v barvách týmu Mercedes, než od příští sezóny přestoupí k Ferrari. Předtím dnes sedminásobný mistr světa působil u McLarenu, kde v roce 2007 začal svou kariéru ve F1. S automobilkou Mercedes byl přitom spojen i v juniorských kategoriích.

Minulý víkend v Kataru se Hamilton potýkal s rychlostí a nebodoval. Po trénincích na okruhu Yas Marina má z vozu lepší pocit.

„Dnes je to lepší. Nebyl to špatný den,“ řekl Hamilton pro stránky F1.

„Je to opravdu, opravdu neskutečné. Dnes jsem se snažil žít co nejvíce v přítomnosti a jen si užíval každý moment. Takže od příjezdu po schůzku s inženýry co nejvíce zachycuji všechny momenty, od přípravy po usedání do vozu.

„Den jsem si opravdu užil. Užil jsem si dnes jízdu v autě a práci s kluky v garáži a s inženýry. Stále máme nějakou práci, mclareny jsou velmi rychlé, stejně tak Ferrari, ale my jsme více méně s nimi. Musíme ale najít nějaký čas na kolo,“ řekl Hamilton, který v trénincích obsadil třetí a páté místo.

Russell se připravoval na rok 2025

George Russell přiznal, že jeho strana garáže se během pátečních tréninků věnovala také přípravám na příští sezónu. V trénincích obsadil čtvrté a třinácté místo.

„Trochu jsme se trápili, ale je to jen pátek. V přípravách na příští rok zkoušíme spoustu věcí. Toto je naše poslední příležitost a chtěli jsme se vydat trochu radikálnějším směrem v nastavení, jen abychom viděli, jestli se můžeme naučit ještě něco nového. Doufám, že zítřek bude trochu normálnější a od toho se odrazíme,“ řekl Russell.