Hamilton se zastal Vasseura. Věřím, že Fred je člověk, který nás dovede na vrchol, říká

Ve čtvrtek se objevily v italských médiích spekulace, že by Frédérica Vasseura mohl nahradit šéf projektu WEC Antonello Coletta. Ferrari to popřelo.

„Rozhodně není příjemné slyšet, že existují takové příběhy,“ řekl Lewis Hamilton, kterého cituje PlanetF1.

„Zaprvé, s Fredem pracuji rád. Fred je hlavním důvodem, proč jsem v tomto týmu a proč jsem dostal příležitost tady být, za což mu budu navždy vděčný. A jsme v tom společně. Tvrdě v zákulisí pracujeme.“

„Věci nejsou dokonalé, ale jak jsem řekl, jsem tu, abych pracoval s týmem, ale také s Fredem. Chci, aby tu Fred byl. Věřím, že Fred je člověk, který nás dovede na vrchol. Je to nesmysl, co napsali. Většina lidí neví, co se děje v pozadí.“

„Není to všechno jednoduché, není to tak, že by to v pozadí bylo všechno nejhladší. Musíme dělat změny, je s tím spousta práce a je na nás samozřejmě vyvíjen velký tlak, protože chceme vyhrávat. Ale tohle v tuto chvíli není součástí žádné diskuse.“

„Nemyslím si, že je to na pořadu dne, pokud vím, a rozhodně to není něco, co bych podporoval.“

„Chci říct, že usazování nových lidí, nových zaměstnanců – ať už jde o jezdce, inženýry nebo lidi, kteří řídí organizaci – vyžaduje čas na přizpůsobení a dopad, který to má, je významný. Jsem tu, abych s Fredem vyhrál, a on má mou plnou podporu.“

Hamiltona odmítá, že by chtěl skončit

Hamilton také odmítl, že by zvažoval předčasný konec.

„Všem, kteří píší příběhy o tom, že zvažuji, že nebudu závodit, říkám, že jsem teprve začal, jsem tu s Ferrari první rok a jsem tu na několik let. Jsem tu na dlouhou dobu, takže není pochyb o tom, kde jsou moje myšlenky a čeho chci s tímto týmem dosáhnout. Neexistují žádné pochybnosti, takže si prosím přestaňte vymýšlet.“