Hamilton se vyjádřil k e-mailu, který obviňuje Mercedes z protežování Russella

Lewis Hamilton, který na konci letošního roku opustí Mercedes a zamíří k Ferrari, v probíhajícím ročníku zatím nestačí svému mladšímu týmovému kolegovi Georgi Russellovi. Ten zatím sedminásobného mistra světa porazil v 8 z 9 odjetých kvalifikací a navíc nasbíral i více bodů, včetně jednoho pódia.

Fanoušci v kontextu toho začali na sociálních sítích spekulovat, zda není Hamilton kvůli plánovanému odchodu vůči Russellovi v rámci Mercedesu znevýhodňován.

Vše nyní umocnil e-mail, ve kterém údajný zaměstnanec Mercedesu tvrdí, že německá stáj nyní interně prioritizuje Russella.

Když byl Hamilton na e-mail v dějišti Velké ceny Španělska novináři dotázán, odpověděl, že o něm nic neví a naopak vyjádřil podporu Russella.

„Pokud se ohlédnete zpět, vždycky jsme byli silný tým a vždy jsme spolu tvrdě pracovali,“ uvedl Hamilton, kterého cituje britský Mirror.

„Myslím, že je snadné dostat se do emocí, dokonce jsem například v posledním závodě prohlásil, že dělám chyby. Myslím, že potřebujeme podporu, ne negativitu. Vlastně jsem si nebyl vědom toho, že by George prožíval nějakou zlobu (ze strany fanoušků, pozn. red.). George každý víkend dělal jen to nejlepší, co může, a odvádí pro tým maximum, takže mu nelze vůbec nic vytknout,“ prohlásil pilot Mercedesu.

„Samozřejmě, že v týmu se vždy najdou věci, které se dají zlepšit, což se děje prostřednictvím diskuzí a komunikace. Jsme ale všichni na jedné lodi, všichni společně tvrdě pracujeme a všichni chceme skončit co nejlépe. Pomáhají nám v tom i naše dlouholeté vztahy,“ uzavřel Hamilton.