Hamilton se ve voze cítí lépe, letos poprvé v kvalifikaci porazil Russella

Lewis Hamilton letos poprvé v kvalifikaci porazil svého týmového kolegu George Russella.

Střed první desítky byl velmi vyrovnaný. Se ztrátou 569 tisícin obsadil Hamilton sedmé místo, kdyby se však zlepšil o desetinu sekundy, startoval by čtvrtý. I přesto je sedminásobný mistr světa spokojen.

„Kvalifikace byla celkově velmi dobrá. Myslím, že jsme přes víkend dokázali vylepšit vůz a jeho vyvážení. Celkově se ve voze cítím lépe než v předchozích závodech,“ pochvaluje si Hamilton.

„Udělali jsme kroky správným směrem. Když jsme tu před šesti měsíci závodili, ztráceli jsme přes sekundu, teď jsme ztrátu na naše nejbližší soupeře trochu stáhli. Samozřejmě jsem doufal ve více a se sedmým místem nebudeme nikdy spokojeni, ale víme, že s vozem na tom pracujeme.

„Zítřejší závod bude o opotřebení pneumatik. Naše závodní tempo se v pátek zdálo být srovnatelné s ostatními, takže uvidíme, jestli tomu tak bude i v neděli. Myslím, že to zítra bude velmi těsné.“

Pokuta pro Mercedes Za nebezpečné vypuštění Russella do jízdy Piastrimu na začátku kvalifikace dostal Mercedes pokutu 5000 euro.

Russell chyboval v posledním pokusu. Tak to občas chodí, říká

Až z devátého místa odstartuje Russell. Brit ztratil 811 tisícin sekundy.

„Mezi námi, mclareny, ferrari a astony martin to dnes bylo velmi vyrovnané. Po třetím tréninku jsme věděli, že mezi těmito vozy bude jen desetina nebo dvě, a to se potvrdilo. Když jste nezajeli skvělé kolo, skončili jste devátí, a přesně to se stalo mně. Udělal jsem chybu v posledním kole, ale tak to občas chodí,“ řekl Russell.

„Není to ale ten nejtěžší závod na předjíždění a s opotřebením pneumatik a různými strategiemi se snad zítra dokážeme posunout vpřed. Stát se toho může hodně.“