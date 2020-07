Hamilton se v počtu vítězství blíží Schumacherovi, Bottas vysvětlil ulitý start

V sobotu získal Hamilton 90. pole position ve formuli 1. Na startu si pohlídal vedení a v průběhu celého závodu nedal svým soupeřům žádnou šanci. Na druhého Maxe Verstappena měl v závěru náskok téměř půl minuty, mohl si proto dojet pro nové pneumatiky a své 86. vítězství v kariéře potvrdil i zajetím nejrychlejšího kola.

K vyrovnání rekordu Michaela Schumachera, který ve formuli 1 získal 91 vítězství, mu tak chybí už pouze pět triumfů.

„Věřte tomu nebo ne, stále jsem tlačil, obzvlášť na konci za nejrychlejším kolem. Mým úkolem je pochopitelně neudělat žádnou chybu, což jsem splnil. Stále pracuji na tom a učím se, abych byl schopen starat se o pneumatiky tak, jak se starám,“ řekl Hamilton, který se vítězstvím dostal také do čela průběžného pořadí.

„Proto jsem byl schopen vyjet si takový náskok a zajet na konci to (nejrychlejší) kolo. O střední sadu jsem se staral velmi, velmi dlouho. Na konci bylo skvělé přezout na nové pneumatiky a získat bod navíc.“

Bottas (ne)ulil start

Dříve než zhaslo všech pět červených světel vystartoval do závodu z druhé pozice Valtteri Bottas. Okamžitě si svou chybu ale uvědomil, zastavil a nakonec na startu výrazně ztratil.

Díky okamžité reakci a zastavení se Bottas nakonec vyhnul trestu za ulitý start, jelikož neopustil svůj prostor určený pro start závodu.

„Abych pravdu řekl, byl to docela špatný závod. Po startu z druhého místa bylo cílem vyhrát, na startu jsem ale hodně ztratil. Reagoval jsem na světlo na svém displeji, zhaslo a nevím, co to bylo, ale změnil se mi displej na volantu a já reagoval na to místo na startovací světla, tím jsem se dostal do anti-stall módu. Musel jsem tedy odstartovat znovu a ztratil jsem spoustu času,“ popsal Bottas svůj start.

Po startu, kde se propadl až na šesté místo, se nakonec dokázal vrátit na konečnou třetí pozici za Hamiltonem a Maxem Verstappenem z Red Bullu. Ke konci závodu se přitom Mercedes pokusil dostat Bottase před svého soupeře nazutím nové sady tvrdých pneumatik a ačkoliv Bottas čas ztracený zastávkou dokázal do konce závodu stáhnout, před Verstappena se nedostal.

„Myslím, že za ten risk to opravdu stálo. Dalo mi to ten rozdíl ve stáří pneumatik, dnes to ale nevyšlo.“