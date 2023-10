Hamilton se trápí s autem, Russell doufá v posun vpřed

Čtvrtým nejlepším týmem v kvalifikaci na Velkou cenu Mexika formule 1 byl Mercedes. Lewis Hamilton odstartuje šestý, George Russell osmý.

Foto: Getty Images / Jared C. Tilton

Sedminásobný mistr světa přiznal, že mexické tréninky pro něj byly obtížné. V kvalifikaci se situace o něco zlepšila, do ideálu má ale daleko.

„Celý víkend se trápím s autem, řídit ho je noční můra. Do kvalifikace jsme ale udělali dobré změny. Q1 a Q2 nevypadaly tak špatně, hlavně druhá jízda v Q2,“ řekl Hamilton.

„Ale auto je opravdu na hraně, někdy je v tom správném okně, někdy ne. V posledním kole jsem z něj už nedokázal dostat více. Závod bude rozhodně výzva. Budeme přehřívat pneumatiky a brzdy, takže nebude jednoduché bojovat s vozy kolem nás. Nevím, jaký závod čekat, ale bude to na ostří nože.“

Russell: Zkusili jsme něco jiného, ale nevyšlo to

Mezi oběma piloty Mercedesu bude na sedmém místě Oscar Piastri z McLarenu. Australan bude sdílet čtvrtou řadu s Russellem.

„Je trochu škoda skončit osmý, protože jsme ukázali náznaky dobré rychlosti, ale nedosáhli jsme výsledku, když se to počítalo. Dnes nám chyběla vyrovnanost. V některých jízdách jsme byli silní, v jiných ne, bylo to matoucí,“ řekl Russell.

„Pro poslední pokus jsme měli jednu novou sadu a v zahřívacím kole jsme zkusili něco jiného, ale nefungovalo to a pneumatiky nebyly v pracovním okně.

„Z osmého místa to v neděli bude těžké, budeme se muset starat o pneumatiky, také s teplotou pohonné jednotky je to tady výzva. Přijeli jsme sem s očekáváním, že budeme konkurenceschopní a doufám, že se v závodě posuneme, nebude to ale snadné.“