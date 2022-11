Hamilton se těšil, až se ho zbaví. Wolff ale vystaví letošní vůz na recepci

Mercedes má za sebou náročnou sezónu. V Poháru konstruktérů skončil třetí a vyhrál jen jeden závod.

Mercedes od roku 2014 vyhrál mezi týmy v každé sezóně. Jeho dominance v tomto šampionátu skončila až letos, kdy ho porazil Red Bull a také Ferrari.

Stříbrné šípy přišly s odvážným konceptem „nulových bočnic“, ale v první polovině sezóny měly problémy s poskakováním.

„Jsem si jistý, že tento náročný rok byl nutný k tomu, abychom organizaci znovu motivovali a povzbudili,“ řekl Toto Wolff, kterého cituje BBC. „Přimělo nás to vrátit se zpátky na zem a ocenit, jaké to je, když vyhráváte.“

„Je to auto, se kterým stále bojujeme, a na konci roku mi rozhodně nebude chybět,“ řekl po belgické kvalifikaci Hamilton.

Toto Wolff ale letošní vůz někam hluboko do skladu odkládat nechce. Naopak... bude vystaven na recepci v továrně v Brackley. „Takže každý den, když přijdeme, budeme vědět, jak to může být těžké,“ řekl Wolff.

Šéf Mercedesu věří, že Mercedes má potřebné nástroje k tomu, aby se vrátil na přední příčky. „Jsme si toho vědomi, předpisy se změnily a my jsme to špatně pochopili, ale všechny ostatní pilíře jsou stále na svém místě.“

„Jsem člověk, který má sklenici napůl prázdnou, a nikdy nevěřím, že práce, kterou odvádíme, je dost dobrá. Vůbec si nejsem jistý, zda se dokážeme odrazit do pozice, kdy budeme bojovat o mistrovské tituly. Je potřeba uznat, že konkurence je silná, ale my uděláme vše, co je v našich silách, vše pro to, abychom si stanovili vysoké cíle a pokusili se jich dosáhnout.“

Jak už jsme uvedli, Mercedes měl v úvodu sezóny problémy s poskakováním. „Ztratili jsme mnoho měsíců vývoje, protože než jsme byli schopni zlepšit výkon vozu, museli jsme vyřešit problém s poskakováním.“

„Platilo, že cokoli jsme přidali z hlediska přítlaku, nikam to nevedlo, jezdci to necítili. Auto se stalo ještě nepředvídatelnějším a poskakování se zhoršilo. S ohledem na šestiměsíční zpoždění v nasazování výkonu na vůz bude nesmírně obtížné dohnat Ferrari a Red Bull.“

„Sprint na 100 m jsme začali 10 m za všemi, takže prostě musíme běžet rychleji a tato organizace má vše, co je k rychlejšímu běhu potřebné.“